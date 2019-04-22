تمكنت قوات الجيش اليمني في جبهة الحشاء القريبة من شرق إب من التقدم نحو منطقتي القشعة والمنياس، الواقعتين خلف منطقة الطاحون التي تشهد اشتباكات عنيفة ضد الميليشيات، في حين تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير آليات للميليشيات في منطقة مريفدان غرب مريس.
وأكدت مصادر محلية تدمير دبابة وعربة عسكرية في مواقع الحوثي بجبل العود شمال الضالع، نتيجة قصف قوات الجيش التي تحاصر الميليشيات من ثلاثة محاور.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. الجيش يتقدم في منطقتين في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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