بالأسماء.. الجيش يتقدم في منطقتين في إب

تمكنت قوات الجيش اليمني في جبهة الحشاء القريبة من شرق إب من التقدم نحو منطقتي القشعة والمنياس، الواقعتين خلف منطقة الطاحون التي تشهد اشتباكات عنيفة ضد الميليشيات، في حين تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير آليات للميليشيات في منطقة مريفدان غرب مريس.

وأكدت مصادر محلية تدمير دبابة وعربة عسكرية في مواقع الحوثي بجبل العود شمال الضالع، نتيجة قصف قوات الجيش التي تحاصر الميليشيات من ثلاثة محاور.