تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين

تشهدت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الإثنين استقرارا نسبيا في السوق المحلية.

وقال متداولون بالعملة ان سعر صرف الدولار الامريكي بلغ 508 ريال للشراء ، فيما يباع بسعر 513 ريال . واضافوا ان سعر صرف الريال السعودي بلغ اليوم 133 ريال للشراء ويباع بزيادة ريال .

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