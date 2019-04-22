وكيل محافظة ريمه يوزع خبز على النازحين

دشن وكيل محافظة ريمة الاستاذ محمد العسل اليوم بمحافظة مارب توزيع مادة الارز على نازحي محافظة ريمة بالمحافظه.

وحسب مركز ريمة الإعلامي، ياتي هذا التدشين بعد جهود مضنية وتنسيق مكثف للسلطة المحلية بمحافظة ريمة لدى الجهات المعنية في الداخل والخارج .

واشاد وكيل محافظة ريمة كلمة بالجهات الداعمة .. متمنيا ان يزول الكابوس الذي حل على بلدنا المتمثل بمليشيات الكهنوت الحوثية التي احرقت الحرث والنسل وهجرت الناس من منازلهم وسطت على املاكهم بعد ان انقلابها على النظام الجمهوري والشرعية الدستورية واحتلال مؤسسات الدولة وتسخير مقدراتها في مشروعها الهدام والدخيل على مجتمعنا اليمني الاصيل.

رافق الوكيل في عملية التدشين العميد الركن 5 احمد الشوكاني مدير امن المحافظة والعميد حيدر محفل مدير دائرة المشاة بوزارة الدفاع وعدد من المسؤلين ومندوبي المديريات.

من جانبه اشاد نازحي ريمة بالخطوات والجهود الطيبة للسلطة المحلية التي قال إنها لا تآلوا جهدا في تخفيف معاناتهم المعيشية.