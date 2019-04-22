شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن انتصارات ساحقة الان غرب الضالع وفرار جماعي للحوثيين بعد مقتل العشرات "تفاصيل حاسمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية تقدم واسع واستراتيجي لقوات الجيش والمقاومة غرب محافظة الضالع وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية فادحة.



وقالت مصادر : أن قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية وقوات الجيش تمكنوا مساء اليوم من استعادة سلسلة جبال العرايف ودخول قرين الفهد غرب الضالع"، مشيرة إلى ان عشرات القتلى من المليشيات سقطت في المواجهات ومازالت جثثهم متناثرة في الشعاب والجبال.



إلى ذلك كسرت المقاومة الشعبية والجنوبية في الحشاء محافظة الضالع هجوماً للمليشيات الحوثية، مساء الأحد 21 أبريل 2019، مسنودة بتعزيزات جديدة إلى أول مناطق ومديريات الضالع من جهة إب.

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ووصلت تعزيزات من قوات المقاومة الجنوبية إلى جبهة الزقماء في الحشاء، في ظل هجوم شرس وتسللات للمليشيات الحوثية ونقص في الذخيرة والسلاح لدى المقاومين من أبناء المنطقة، وتمكنوا بإسناد من التعزيزات الجديدة من كسر الهجوم.

من جهة ثانية، توجهت تعزيزات إلى جبهة عزاب لإسناد المقاومة فيها.

ويخوض مقاتلو المقاومة المحلية في جبهة مريس، بإسناد المقاومة الجنوبية، قتالاً شرساً ضد المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن. وتدور المعارك في ظل غياب كامل للجيش الوطني وقوات المحورين بإب والضالع والمنطقة العسكرية.

