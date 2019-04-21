شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يوجه بسرعة تسليم المطلوبين أمنياً إلى النيابة العسكرية (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان ، اليوم الأحد ، بسرعة تسليم المطلوبين أمنياً إلى النيابة الجزائية العسكرية. وبحسب مذكرة محافظ تعز التي وجهها إلى قائد محور تعز وقائد اللواء 35 مدرع وكتائب أبو العباس، فقد وجه بسرعة تسليم المطلوبين أمنياً المحددين في مذكرة مدير شرطة تعز.



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