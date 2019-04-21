شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات عسكرية جديدة وقوات الجيش تستعيد هذه المناطق ومصادر تكشف مايحدث الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني استعادت جبالا في منطقة حمك بمحافظة الضالع جنوب اليمن بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثيين.

واضافت ان الجيش شن هجوما كبيرا منذ ليل أمس السبت واستعاد السيطرة على جبال العريفة والتلال المحيطة بها والمشرفة على الطريق بين محافظتي إب والضالع.

وقالت مصادر طبية ان ضابطا برتبة نقيب في الجيش الوطني قتل في المواجهات، فيما قتل 6 من المسلحين الحوثيين.

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