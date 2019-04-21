شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لشرطة تعز للحديث عن الحملة الأمنية والجهات الإشرافية عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، إن الأجهزة الأمنية نفذت حملة لملاحقة مطلوبين ، ومتهمين بجرائم قتل واغتيال طالت عناصر في الجيش والشرطة بإشراف وزير الداخلية ، ومحافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية العليا بتعز .

وأوضح الأكحلي في مؤتمر صحفي ، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية نفذت الحملة لملاحقة مطلوبين وحددتهم بالاسم لكنها قوبلت بمقاومة من قبل مسلحون يتبعون أبو العباس.

وأشار الأكحلي الى أن تلك «الكتائب» قامت بالتمترس وحشدت آلياتها لمنع الحملة الأمنية من القبض على المطلوبين ، ثم باشرت الحملة بالرصاص مستخدمة الأسلحة المتوسطة من أماكن تمركزها في حي الجمهوري وأسفل قلعة القاهرة .

لافتا إلى سقوط قتيلين من قوات الأمن وإصابة ثالث بجروح خطيرة ، بالإضافة إلى جرح اكثر من 13 آخرين .

وأضاف الأكحلي :” قمنا بعدها بمخاطبة المحافظ ليوجه بإعطاء ابي العباس مهلة 12 ساعة، من أجل تسليم المطلوبين أو السماح بملاحقتهم، لكن المهلة انتهت دون تحقيق أي تقدم ورفض التجاوب مع مهلة المحافظ » .

Advertisements

ونفى مدير عام الشرطة بشدة أن تكون الحملة الأمنية قد داهمت أي مواقع أو هاجمت اي أطراف خارج مهامها المحددة والواضحة، وهي القبض على مطلوبين تم اعلان أسمائهم ، قبل أن تواجه بمقاومة من قبل مجاميع «أبو العباس» .

مؤكدا أن الحملة تحركت بإشراف نائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية اللواء أحمد الميسري ومحافظ المحافظة نبيل شمسان .

وكشف العميد الأكحلي عن تلقي الأجهزة الأمنية توجيهات من المحافظ بالانسحاب .

لافتا إلى أن هذه التوجيهات تزامنت مع توجيهات أخرى لقائد المحور وقائد اللواء 35 مدرع، وأبي العباس بسرعة تسليم المطلوبين وفق مذكرة الشرطة .

وشدد مدير عام شرطة تعز على أن تعز كلها يجب أن تكون مفتوحة أمام الأجهزة الأمنية ، مؤكدا أن الأمن ماض في بسط نفوذه وانتشاره في كافة أحياء ومربعات المدينة انطلاقا من مسؤولياته في حماية السكينة العامة وتعزيز الأمن والاستقرار