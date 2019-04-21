الداخلية تستأنف الدورة التدريبية الرابعة حول حماية المدنيين

استأنفت وزارة الداخلية بالعاصمة الموقتة عدن اليوم, الورشة التدريبية الرابعة حول حماية المدنيين ,التي ينظمها قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية بالشراكة مع منظمة سيفيك ,وتستهدف 16 مشاركا من افراد الادارة العامة لرعاية الأسرة والطفل بالوزارة .

وفي الافتتاح ,القى مدير إدارة التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية العميد عبدالكريم النوم , كلمه رحب فيها بالمشاركين ,ناقلا لهم تحيات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري .

واشاد العميد النوم بمستوى التنسيق بين قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية ومنظمه سيفيك , مثمنا الجهود المبذولة من قبل المنظمة لرفع الوعي الأمني بالقوانين الدولية , لافتا الى ان الفعالية التدريبية تعد الرابعة وتأتي ضمن البرنامج التدريبي المعد مسبقا والتي سيتم تدشين ما تبقى من الورش في شهر يونيو القادم .

من جانبه قدم منسق البرنامج بالمنظمة اسكندر يوسف , نبذة تعريفية عن منظمه سيفيك ,والهدف الرئيسي من الورش التدريبية تعزيز الوعي الأمني بالجانب الحقوقي في حماية حقوق المدنيين , والتي تستهدف جميع القطاعات الأمنية في عدد من المحافظات .

وتناولت الورشة التي ألقى المحاضرات فيها كلا من العميد صالح الناخبي والدكتور حسين عمير عدد من المحاور المتعلقة بواجبات رجال الأمن في حماية المدنيين خلال عمليات التطويق والتفتيش وحمايتهم أثناء العمليات العسكرية.