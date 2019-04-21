وزير التربية: 2600 مدرسة دمرتها مليشيا الحوثي في مختلف المحافظات

أكد وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الدكتور عبدالله لملس، إن الحرب التي شنها الحوثيون دمرت أكثر من 2600 مدرسة في مختلف المحافظات اليمنية.

وطبقا لوكالة فقد اضاف الوزير خلال تدشّين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، لمشروع "معاً من أجل التعليم في اليمن" أن العملية التعليمية في اليمن تواجه ثلاثة تحديات، تم تجاوز اثنين منها وهي الكتاب المدرسي، والكرسي المدرسي، وبقي التحدي الثالث المتمثل في المبنى المدرسي.

ويقدم المشروع أكثر من 50 ألف طاولة ومقعد مدرسي تخدم 50 ألف طالب ، إضافة إلى اللوازم المدرسية، وإطلاق عديد من البرامج والمبادرات التي تُعنى بالمجال التعليمي.

وقال وزير التربية والتعليم إن الطاولات والكراسي واللوازم المدرسية المقدمة من مركز الملك سلمان، ستوزع على 14 محافظة، تشكل، 85% من الأراضي اليمنية، مبينًا أن مجلس التعاون الخليجي سيطبع الكتاب المدرسي بكلفة بلغت 36 مليون دولار.