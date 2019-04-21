الضالع.. الجيش يستعيد مواقع غرب قعطبة

تمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على مواقع جديدة غرب مديرية قعطبة بين الضالع وإب. وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة مواقع كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، أبرزها موقعي العروسة والخزان. في سياق متصل، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارتين مواقع مليشيات الحوثي في جبل ناصة جنوب دمت. وبحسب المصادر، فإن الغارتين دمرت سلاح عيار 23 ومخزن أسلحة في أعلى جبل ناصة الاستراتيجي المطل على مناطق واسعة بدمت .

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