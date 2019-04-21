شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن السبب الخطير الذي جعل قناة سكاي نيوز عربية تطرد مراسلها في اليمن محمد العرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طردت قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية، المراسل البحريني محمد العرب؛ بسبب ”أسلوبه الذي يثير الحماسة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لا يتقيد بأسلوب العمل الصحفي المهني،

وأعلن “العرب” عبر حسابه في “تويتر” أنه عاد الى قناة “العربية” السعودية التي كان يعمل لديها سابقاً.

من جانبه ذكر موقع “إرم” الإماراتي، أن “سكاي نيوز” أنهت العمل مع “العرب” بسبب ”أسلوبه الذي يثير الحماسة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لا يتقيد بأسلوب العمل الصحفي المهني، وهو ما أثار الكثير من الملاحظات من قبل الإدارة والمشرفين، لتنتهي العلاقة في النهاية بين الطرفين“.



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