حملة أمنية واسعة لضبط الأفارقة المهاجرين في عدن

نفذت الاجهزة الامنية في عدن اليوم حملة امنية واسعة للمهاجرين الافارقة غير الشرعيين.

وقامت شرطة الشيخ عثمان بحملة للقبض على الافارقة المنتشرين في عموم المديرية وايداعهم الشرطة لبدء ترحيلهم .

وقد أتت هذه الحملة عقب حراك مجتمعي على مواقع التواصل الاجتماعي, حذر من مخاوف تدفق الافارقة نحو عدن , الذين قد تستخدمهم الجماعات الإرهابية والإنقلابية في حروبهم , كما عبر به رواد تلك المواقع والذي حذروا من التقاعس نحو الافارقة وخاصة انه لا يوجد معايير لاستقبالهم في مخيمات لجوء او عمل لهم اللازمة لمشكلتهم.

Advertisements

وتقول تقارير طبية ان سبب انتشار الكوليرا بسبب نقلها عبر الافارقة الوافدين الى اليمن , الامر الذي يثير المخاوف من استمرار وصول الامراض عبر هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.

وقد استجابت الاجهزة الأمنية للحملة الاعلامية المجتمعية التي حذرت من الافارقة المهاجرين باعتبارهم قنبلة موقوته قد تثير الفوضى مستقبلا في الجنوب .