شاهد بالصورة.. دكتورة يمنية تتقدم الصفوف الامامية في جبهة حمك تقاتل الحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - تتقدم الدكتورة زينب القيسي الصفوف الاماميه لجبهة حمك شمال الضالع. حيث أبت الدكتورة الا أن تشارك اخوانها المرابطون في الجهبه وهم يقاتلون المد الشيعي المدعوم من ايران برغم شحت الامكانيات والعتاد العسكري ومازال اهلها صابرون. هذا وقد ناشدت الدكتوره زينب عبر صحيفة الوطن العدنيه رئيس الجمهوريه عبدربه منصور ودول التحالف العربي بسرعة الدعم الى جبهة مريس وقالت اخاف يادول التحالف أن تخذل جبهة مريس كما خذلت حجور .

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