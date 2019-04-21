التحالف يستهدف كهفاً للحوثي في صنعاء "تفاصيل"

شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارة، فجر أمس، قال إنها استهدفت «كهفا لتخزين الطائرات بدون طيار» التابعة للمتمردين الحوثيين، في أحد معسكرات الحرس الجمهوري بدار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: إن التحالف قام ب«تدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن كهف تستخدمه الميليشيات الحوثية الإرهابية لتخزين الطائرات بدون طيار لغرض تنفيذ العمليات الإرهابية». وبحسب البيان، فإن الهدف يقع في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقاً في محيط دار الرئاسة.

وأكد أن العملية النوعية امتداد لعمليات سابقة «لاستهداف وتدمير الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات بدون طيار».

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيات الحوثية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة كافة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية خارج محيط المعسكر، في الوقت الذي تستخدم فيه الميليشيات الحوثية المعسكرات القريبة من الأحياء السكنية وكذلك الأحياء السكنية والمرافق المدنية كمناطق عسكرية لورش التصنيع، في محاولة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وهاجمت قوات الجيش الوطني اليمني، مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبال المطلة على قرية «آل الزماح» القريبة من «مثلث باقم» شمال غربي محافظة صعدة، وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن غارات لطيران التحالف العربي دمّرت تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.

وتمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي في مديرية كتاف البقع شمالي صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين أقصى شمالي البلاد. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله: إن وحدات من الجيش اليمني نفذت هجوماً خاطفاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة بالقرب من وادي النخيل بوادي الفرع في مديرية كتاف، موضحاً أن أبرز المواقع التي تم تحريرها هي جبل الشهداء وتبة مسطح.