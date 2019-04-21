عدد صادم.. تعرف على اجمالي الانتهاكات بحق الصحافة في اليمن خلال عام

كشفت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، أمس السبت، في تقريرها السنوي الثاني بعنوان (الإجهاز على الشهود)، عن أكثر من 4 آلاف انتهاك بحق الصحافة والصحفيين في اليمن، ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية 98.2% منها. وتناول التقرير حصاد عام كامل من الانتهاكات، التي طالت الصحفيين والإعلاميين، والمؤسسات الإعلامية من 1 يناير 2018 حتى 30 ديسمبر 2018م.

كما قدم رصداً شاملاً لمختلف أنواع الانتهاكات التي طالت الصحفيين ومؤسساتهم، في مختلف المحافظات اليمنية، حيث بلغت 4364 حالة انتهاك توزعت على ثلاث فئات تمثلت في الانتهاكات التي طالت الأفراد، والانتهاكات التي طالت المؤسسات والوسائل الإعلامية، والانتهاكات الجماعية.

وجاء في مقدمة الجهات المسؤولة عن حالات الانتهاك خلال 2018م ميليشيات الحوثي بمسؤوليتها عن 4288 حالة انتهاك بنسبة 98.2%. ومن حيث التوزيع الجغرافي فقد توزعت الانتهاكات على 14 محافظة يمنية، حيث جاءت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في مقدمة المحافظات؛ بواقع 4248 انتهاكاً بنسبة 97.3%؛ تلتها محافظة تعز ب 26 حالة بنسبة 0.6%، وعدن 23 حالة بنسبة 0.52%، والحديدة 22 حالة بنسبة 0.50%، وذمار 7 حالات انتهاك بنسبة 0.16%، ولحج 6 حالات بنسبة 0.13%.