العثور على فراشة بحضرموت تحمل وسم المسجد الأقصى بين جناحيها

قالت مصادر محلية اليوم السبت، إن مصلين بمسجد جامع العيق بمديرية الريدة وقصيعر - المشقاص شرقي ساحل حضرموت، لفت انتباهم فراشة، عندما حطت على فراش المسجد.

وأشار حاضرون، إلى ان الفراشة كانت تحمل على ظهرها رسما الآهيا نقش بشكل واضح لقبة الصخرة بالمسجد الاقصى المبارك فك الله اسره من على جناحيها.. بحسب الموقع المحلي الشهير "تاربة اليوم".

وقال مراقبون ان ذالك الوسم المنقوش على جناحي الفراشة قد يكون اية تنبية للمسلمين في اقطار الارض ان المسجد الأقصى المبارك السليب طال أمده بيد الغاصبين اليهود

وذهب بعضهم بالتحليل بالقول لعله تنبيه بان اليهود دخلو مرحلة الجد في هدم المسجد الاقصى المبارك وبناء هيكلهم المزعوم على انقاضة.

الجدير ذكره ان ظاهرة ظهور تلك الفراشة قد تكرر وبالذات في ذات المسجد المذكور الامر الذي خلف ذهولا بين او ساط مرتاديه.