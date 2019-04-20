الضالعيات يشاركن في الجبهات ضد مليشيات الإنقلاب

نشر سياسي جنوبي صورة لنساء وهن يشاركن في جبهات محافظة الضالع الذي تشهد هجوم عنيف من قبل ميليشيات الحوثي.

ونشر السياسي الجنوبي احمد عمر بن فريد صورة على حسابه في "تويتر" لنساء وهن يقمن بتقديم الطعام للمقاتلين في إحدى جبهات محافظة الضالع وعلق عليها بالقول:"صورة تعبر عن إرادة وتلاحم مجتمعي كبير في جبهات القتال في الضالع".

واضاف:"المرأة الجنوبية تقوم بدورها برفد المقاتلين بالطعام".

وتابع:"تحكي للعالم كله أننا في الجنوب نقاتل من أجل هدف وطني لن نتنازل عنه مهما كانت الصعاب".

مختتما تغريدته:"وعلى الآخرين أن يضبطوا اجنداتهم السياسية على مضمون أجندة الجنوب السياسية".