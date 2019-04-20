أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الحوثيون يسرقون قوت الجوعى.. والأطفال على وشك الموت
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الإمارات تفتتح مدرسة الشهيد بلليل طاهر في محافظة أبين
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"معين عبدالملك" يشيد بالموقف الأمريكي الحازم تجاه دور إيران التخريبي
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قائد لواء الشرطة العسكرية يتفقد بروفات الدفاع المدني في المكلا
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الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مشروع تأهيل مرسى الصيادين بالحديدة
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أسعار الفواكه والخضروات تتباين في عدن
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التحالف يُعلن بدء عملية تدمير شبكة "بدون طيار" الإيرانية بمحيط الرئاسة بصنعاء
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صحيفة تكشف مساعدات الإمارات والسعودية لليمن ضد عبث الحوثية الإيرانية
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المهرة تستقبل محافظها بالذبائح ابتهاجا بنجاته من محاولة الاغتيال
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