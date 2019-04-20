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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 20 إبريل 2019م، وهي كالتالي: 

الحوثيون يسرقون قوت الجوعى.. والأطفال على وشك الموت
https://www.alyamanalaraby.com/380976

الإمارات تفتتح مدرسة الشهيد بلليل طاهر في محافظة أبين
https://www.alyamanalaraby.com/380979

"معين عبدالملك" يشيد بالموقف الأمريكي الحازم تجاه دور إيران التخريبي
https://www.alyamanalaraby.com/380985

قائد لواء الشرطة العسكرية يتفقد بروفات الدفاع المدني في المكلا
https://www.alyamanalaraby.com/380989

الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مشروع تأهيل مرسى الصيادين بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/380998

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/381001

أسعار الخضروات والفواكه بصنعاء في تصاعد مستمر
https://www.alyamanalaraby.com/381002

استقرار أسعار الفواكه والخضروات في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/381004

أسعار الفواكه والخضروات تتباين في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/381003

التحالف يُعلن بدء عملية تدمير شبكة "بدون طيار" الإيرانية بمحيط الرئاسة بصنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/381006

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صحيفة تكشف مساعدات الإمارات والسعودية لليمن ضد عبث الحوثية الإيرانية
https://www.alyamanalaraby.com/381011

المهرة تستقبل محافظها بالذبائح ابتهاجا بنجاته من محاولة الاغتيال
https://www.alyamanalaraby.com/381019

مبدعون: المليشيات الإيرانية محت المشهد الفني والثقافي في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/381024

مجلي: خبراء إيران يصنعون طائرات الحوثي ومشاركة أفارقة بالقتال
https://www.alyamanalaraby.com/381029

كهرباء ساحل حضرموت تحذر من انقطاع الخدمة بشكل كامل
https://www.alyamanalaraby.com/381035

"سلمان للإغاثة" يعالج 100 جريح في تعز و44 طفلا بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/381041

تعنت مليشيات الحوثي يغلق باب السلام في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/381044

المالكي يتحدث عن عملية استهداف طائرات الحوثي الإيرانية
https://www.alyamanalaraby.com/381045

السفيرة الطوقي: رفض الحوثيين تنفيذ اتفاق ستوكهولم يفاقم الأوضاع
https://www.alyamanalaraby.com/381049

العوج يلتقي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الأمم المتحدة لخدمة المشاريع
https://www.alyamanalaraby.com/381053

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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