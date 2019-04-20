كلية التربية بالضالع تقر تعليق الدراسة بسبب صواريخ الحوثي

أصدرت كلية التربية بمحافظة الضالع إعلانا عاما لجميع منتسبي الكلية من استاتذة وطلاب .

وأوضحت الكلية في بيان صادر عن عمادتها انه واستشعارا من أعضاء مجلس الكلية للخطر الذي قد يواجه الطلاب نتيجة لضرب الحوثة للصواريخ البلاستية دون مراعاة لحقوق الطلاب والمدنيين، واستشعارا للمسؤلية تناقش أعضاء مجلس الكلية حول المستجدات التي ظهرت ليلة أمس والمتمثلة بضرب الصواريخ البلاستية.

وبحسب البيان فانه وبعد مناقشة وتداول آراء أعضاء مجلس الكلية قرر المجلس تعليق الدراسه في الكلية ابتداء من اليوم السبت الموافق 19 إبريل، 2019، وفيما يلي نص البيان :

اعلان هام وعاجل لجميع الطلاب والطالبات كلية التربية الضالع ووفقا لاستشعار أعضاء مجلس الكلية للخطر الذي قد يواجه الطلاب نتيجة لضرب الحوثة للصواريخ البلاستية دون مراعاة لحقوق الطلاب والمدنيين.

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واستشعارا للمسؤلية تناقش أعضاء مجلس الكلية حول المستجدات التي ظهرت ليلة أمس والمتمثلة بضرب الصواريخ البلاستية والتي أدى انفجارها إلى سقوط زجاجات النوافذ والأبواب الموجودة في قاعات الكلية الكائمة في حكولة .

وبعد مناقشة وتداول آراء أعضاء مجلس الكلية قرر المجلس تعليق الدراسه في الكلية ابتداء من يوم غدا السبت الموافق ٢٠١٩/٤/١٩م..

على ان تستأنف الدراسه عند إشعار الطلاب أو في أو في الثامن من شوال.