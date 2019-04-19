شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. العناية الإلهية تنقذ مخالفاً للإقامة تلاحقه الشرطة السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو لاحد المخالفين لنظام العمل والاقامة بالسعودية كيف انقذته العناية الالهية من موت محقق بعد تعرضه لحادث سير مروع اثناء ملاحقته الشرطة السعودية .

وفي التفاصيل قام المخالف بالجري بسرعة عند مشاهدته سيارة معتقداً بأنها تابعة لجهة تتابع المخالفين وتجاوز الطريق الأول وكادت تدهسه سيارة عابرة وعند محاولته قطع الطريق الآخر ارتطمت به سيارة أخرى بقوة

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية أنها حصلت على مقطع فيديو يظهر أحد مخالفي نظام الإقامة والعمل وهو يقوم بالجري بسرعة عند مشاهدته إحدى المركبات، معتقداً أنها تابعة لجهة تتابع المخالفين، وتجاوز الطريق الأول، وكادت تدهسه سيارة، وعند محاولته قطع الطريق الآخر ارتطمت به سيارة أخرى لتقذف به مسافة بعيدة.

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وأظهر مقطع الفيديو دهشة قائد السيارة وهو يتقدم نحو المخالف، والذي لم يظهر عليه أي مؤشر للحياة ليعود مرة أخرى ويتحامل على نفسه، وينطلق مسرعاً ويهرب؛ إذ أسهمت قوته البدنية في نجاة المخالف وهروبه.

ولم تذكر التقارير الواردة أي معلومات إضافية حول المخالف أو مكان وزمان الحادثة.

وكانت السلطات السعودية أطلقت في مطلع 2017 حملة كبرى باسم (وطن بلا مخالف) وضبطت خلالها مئات آلاف المخالفين، وتم ترحيل معظمهم خارج أراضي المملكة العربية السعودية.