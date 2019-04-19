شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يتحدثون عن معركة العود وكيف تقدموا إلى قعطبة بالضالع والمساحة التي سيطروا عليها (مستجدات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الحوثيون عن معركة العود وكيف تقدمت قواتهم إلى قعطبة بالضالع، والمساحة التي سيطروا عليها.



وقال المتحدث باسم الجيش الموالي للحوثيين إن قواتهم تمكنت من تأمين 3 جبهات استراتيجية في الضالع، خلال الساعات الماضية، وهي جبهة العود والخشبة وحمك وسيطرت على مساحة تقدر بـ 250 كيلو متر مربع.



وكانت قوات الحوثيين قد تقدمت باتجاه منطقة قعطبة بالضالع وتمكنت من اسقاط معسكر استراتيجي اللواء 30 مدربع بعد سيطرتهم على جبهة العود الاستراتيجية، غرب قعطبة، قبل أن يقوم الطيران بشن غارات على المعسكر.



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