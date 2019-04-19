شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يغير على معسكر تسيطر عليه المليشيا في الضالع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أغارت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" اليوم الجمعة" على معسكرا سيطر عليه الحوثيون يوم أمس، غرب مديريه قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب البلاد.
وأوضح مصدر عسكري، أن مقاتلات التحالف استهدفت آليات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في المعسكر الذي كان مقر اللواء ?? مدرع، الذي سيطر عليه الحوثيون مساء أمس الخميس عقب مواجهات مع الجيش.
وتشهد جبهات الضالع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، التي تمكنت من السيطرة على منطقة العود غرب قعطبة أمس الخميس.
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