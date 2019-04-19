شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية وحشية لصاحب مزرعة بسبب ” فيديو إباحي “ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت النيابة العامة في مصر، ملابسات العثور على جثمان صاحب مزرعة فراخ مذبوحًا ومطعونًا بطعنات متفرقة أدت إلى خروج الأحشاء، بداخل مزرعته بقرية بهجورة بمدينة نجع حمادي.

وعثرت الأجهزة الأمنية على صاحب المزرعة المقتول، فيما رجحت التحريات الأولية وجود جريمة غير أخلاقية نظرًا لبشاعة التنفيذ، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الجهود الأمنية والتي توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ” علاقة آثمة ” ، بعد تسجيل المجني عليه لفيديو أباحي مع سيدة أخرى.

وتمكنت الأجهزة من التوصل إلى مرتكبي الحادث وتم ضبط المتهم الأخير في الواقعة، حيث أن السيدة التي تم مشاهدتها في المقطع الأباحي على قرابة بالجناة، الأمر الذي أدى إلى استدراج المجني عليه، والانتقام منه بغرض إخفاء الفضيحة.



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