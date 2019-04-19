شكرا لقرائتكم خبر عن مصور في صنعاء يفاجئ متابعيه بنشر صورة مؤلمة جدا التقطها ظهر اليوم... هل وصل الشعب إلى هذا الحد؟.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ المصور علي السيندار متابعيه بصورة قال إنه التقطها في صنعاء بعد ظهر اليوم بالتحديد خلال وجبة الغداء.



ويظهر في الصورة وفقا لمتابعة "صوت المغتربين" أحد المسنين وهو يتناول وجبة الغداء المكونة من "زبادي وخبز".



وأرفق المصور مع الصورة أبيات شعرية ونشرها في حسابه على "تويتر":

‏الشعب جاوع أمانة

ناس تاكل زبادي وناس أكله قمامة

وناس كدمه وشاهي

وناس تبكي الليالي عاجز ياكل عياله



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