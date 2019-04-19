ابرز ردود الفعل الأمريكية على فيتو الأحمق “ترامب”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

قال مشرعون ديمقراطيون أمريكيون انهم يسعون الى الرد على فيتو ترامب بشأن وقف الدعم العسكري الأمريكي ااسعودية والامارات في حرب اليمن.

وذكر النائب رو خانا ، وهو ديمقراطي ، إنه يتطلع هو وغيره من المشرعين الديمقراطيين إلى اتخاذ خطوات جديدة لوقف الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية من بينها صياغة قرار يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين السعوديين المتورطين في حصار شحنات الإمدادات الإنسانية إلى اليمن ، وخفض التمويل في فواتير الاعتمادات الدفاعية للتورط العسكري في اليمن ، وتقييد مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

ونقل موقع مجلة فورين بوليسي الأمريكي عن خانا قوله إنه يتطلع إلى معاقبة المسؤولين السعوديين “المتورطين في الحصار المفروض على الطعام والدواء والذين يديمون المجاعة في اليمن … للضغط على السعوديين لرفع الحصار”.

من جانبه دعا السيناتور الجمهوري ماكس روس إلى تجاوز حق النقض الرئاسي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي الاحمق ترامب ضد قرار الكونجرس بإنهاء مشاركة واشنطن في حرب اليمن .

وقال روس في تغريدة على حسابه في تويتر إن قرار الكونجرس كان تاريخي وصوت عليه أعضاء من الحزبين لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب غير الأخلاقية في اليمن والتي تهدد ولا تقوي أمن الولايات المتحدة القومي.

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وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: “ان الصراع في اليمن هو أزمه انسانيه مروعه… ومع ذلك ، فقد اختار الرئيس بسخرية ان يخالف تصويت الحزبين الجمهوري والحزبي للكونغرس ويديم المشاركة المخزية الامريكيه في هذه ألازمه المفجعة “.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد أكد مراقبون أن استخدام ترامب للفيتو يعد بمثابة “ضوء أخضر” لاستمرار الأعمال الوحشية في اليمن ، حيث قالت جماعات حقوق الإنسان إن هناك بالفعل 10 ملايين شخص على شفا المجاعة وما يصل إلى 100 ضحية في الأسبوع.

وقال ديفيد ميليباند ، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية: “هذا الفيتو من قبل الرئيس ترامب هو خطأ أخلاقي ورأسه استراتيجي”. “إنه يحد من الأمل في استراحة الشعب اليمني ، ويترك الولايات المتحدة تتمسك باستراتيجية فاشلة”.

وقال السناتور تيم كين ، ديمقراطي من فرجينيا ومدافع عن امتياز الكونغرس في مسائل الحرب ، إن حق النقض “جزء من نمط مثير للقلق من ترامب يغض الطرف عن تصرفات المملكة العربية السعودية.”