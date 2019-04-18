شكرا لقرائتكم خبر عن أوكسفام: وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص منذ بدء تفشي وباء الكوليرا باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت منظمة أوكسفام الإنسانية الدولية، اليوم الخميس، وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص مُنذ بدء تفشي وباء الكوليرا في اليمن عام 2016.

وأوضحت المنظمة في بيان لها إنه تم رصد 195 ألف حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن، خلال العام الجاري 2019.

وأضاف البيان أنه تزايد بالفعل عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا، ومن المحتمل أن يُفاقم موسم الأمطار الوشيك بانتشار المرض، وذلك بسبب الفيضانات وتلوث مصادر المياه.

وحذرت أوكسفام من مغبة عودة ارتفاع ما هو بالفعل أسوأ تفشٍّ للكوليرا بالعالم في الوقت الذي تعاني فيه المنظمات الإغاثية باليمن من صعوبة الوصول إلى قرابة 40 ألف شخص يشتبه في إصابتهم بالمرض.

ونقل البيان عن مدير مكتب أوكسفام في اليمن، محسن صدّيقي، قوله إن”الشعب اليمني قد عانى بالفعل من أسوأ انتشار للكوليرا في التاريخ خلال أكثر من أربع سنوات من الحرب، بالإضافة إلى انهيار الاقتصاد الوطني”.

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وأضاف “أن السماح لهذا المرض بالانتشار في جميع أنحاء البلاد مرة أخرى سيتسبب في المزيد من الوفيات، الأمر الذي يعد وصمة عار على جبين الإنسانية”.

وشدد على أن المجتمع الدولي يحتاج بشكل عاجل إلى ضمان وصول آمن وسليم دون أية عوائق للمساعدات الإنسانية وذلك حتى يتسنى الوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الصعوبات التي أدت الى تأخير وصول المساعدات، تُهدد حياة أكثر من مليون يمني قد استنزفتهم بالفعل أربعة سنوات من الحرب.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.



