شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترد رسمياً على اتهامات تورطها في قتل المدنيين باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت فرنسا على اتهامها بتزويد أطراف الصراع في اليمن بأسلحة فرنسية يتم استخدامها ضد المدنيين العزل.

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي لإذاعة (راديو كلاسيك) اليوم الخميس إن الأسلحة الفرنسية لا تستخدم ضد مدنيين في اليمن.

وتابعت الوزيرة الفرنسية: “على حد علمي، الأسلحة الفرنسية لا تستخدم في أي هجوم في الحرب باليمن. ليس لدي أي أدلة تدفعني للاعتقاد بأن أسلحة فرنسية مسؤولة عن سقوط ضحايا مدنيين في اليمن”.

وكان موقع التحقيقات الاستقصائية ديسكلوز هذا الأسبوع أن أسلحة فرنسية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر بيعت إلى السعودية والإمارات، تستخدم في حرب اليمن ضد المدنيين.

