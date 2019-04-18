أطقم المرتزقة تبيع الحبحب في مأرب

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب
كشفت صور تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن فضيحة جديدة لحزب الاصلاح في محافظة مأرب.
وأظهرت الصور أطقم تابعة لمرتزقة العدوان المحسوبة على حزب الاصلاح وهي تبيع على متنها ( الحبحب ) وذلك بعد أن فر المرتزقة من جبهة صرواح.
واثارت الصورالتي تعتبر فضيحة موجة من السخرية بشبكة التواصل الاجتماعي حيث اعتبر ناشطون يمنيون ان ذلك يكشف مدى العبث الذي تقوم به قوات الاحمر وحزب الاصلاح في استخدام اطقم السعودية في بيع الحبحب.
وكانت في وقت سابق كشفت صور عن سرقة قيادات اخوانية بمأرب اطقم مقدمة من السعودية والامارات ودفن بعضها تحت الارض وبعضها الاخر مخبئة في احد منازل قيادات الاخوان بمأرب.
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