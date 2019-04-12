شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماع مغلق لثلاث دول خليجية..طائرات عسكرية خليجية تدخل الأجواء الإيرانية وتنفذ أول عملية ”شاهد” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتوجيهات من السلطان قابوس بن سعيد، سيّرت سلطنة عمان عدداً من رحلات الإغاثة إلى إيران بواسطة عدد من طائرات النقل التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، إثر تعرضها لفيضانات.

وتعد أول عملية إغاثية تنفذها عمان، بعد الكويت، لمواجهة فياضانات تضرب إيران منذ ثلاثة أسابيع أدت إلى مقتل 70 شخصا، بحسب آخر حصيلة رسمية.

في السياق الخليجي ذاته، شهدت العاصمة القطرية، الدوحة، اجتماعاً قطرياً كويتياً عمانياً، جرى خلاله تبادل وجهات النظر، حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وعقد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اجتماعا مشتركا مع رئيس مجلس الشورى العماني، خالد المعولي، ورئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله ال محمود، حسب صحيفة “القبس” الكويتية.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول جملة من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التي سيتم طرحها، ومناقشتها في المؤتمر البرلماني الدولي الـ140.