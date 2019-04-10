شكرا لقرائتكم خبر عن شــاهد : فتاة تثير الجدل بعرض نفسها للزواج: "يا ناس أبغى أتجوز حتى فقير إن شاء الله لو ربع ساعة" (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو، لقطات كوميدية لفتاة حسناء أفصحت من خلاله عن رغبتها في الزواج.

وكشف الفيديو، الذي شاركته الفتاة على ” تيك توك ” عن طلبها الزواج من أي شخص وإن كان فقيرًا، وذلك عبر كلمات الفنانة المصرية الراحلة زينات صدقي، من خلال مقطع من أحد أفلامها الكوميدية القديمة؛ حيث قالت: ” نفسي أتجوز يا رب ” .

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