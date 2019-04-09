شكرا لقرائتكم خبر عن تغير طارئ في (أسعار الصرف) .. وهذا هو السعر الجديد الذي أعلنته محلات الصرافة الليلة (آخر تحديث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديثات اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 8 ابريل 2019

أسعار الشرا ء . Advertisements السعودي : 132

الدولار : 500

الإماراتي : 134

العماني : 1280 أسعار البيع : السعودي : 133

الدولار : 507

الإماراتي : 136

العُماني : 1310

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