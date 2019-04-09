شكرا لقرائتكم خبر عن تغير طارئ في (أسعار الصرف) .. وهذا هو السعر الجديد الذي أعلنته محلات الصرافة الليلة (آخر تحديث) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديثات اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 8 ابريل 2019
أسعار الشرا ء .
السعودي : 132
الدولار : 500
الإماراتي : 134
العماني : 1280
أسعار البيع :
السعودي : 133
الدولار : 507
الإماراتي : 136
العُماني : 1310
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