حضرموت تكرم 40 حافظا وحافظة للقرآن بينهم رجل يبلغ من العمر 50 عاما

احتفلت جمعية الدعوة الخيرية بمدينة تريم بمحافظة حضرموت مساء أمس بتخريج الدفعة السادسة لــ 125 من خريجي المراكز التعليمية منهم 40 حافظا وحافظة لكتاب الله عزوجل و5 مجازين ومجازات بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم و28 مجازا في متن الجزرية و31 من خريجي مراكز القلم و21 من مركز رؤى للتدريب والتأهيل.

ونظمت الاحتفالية برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف والإرشاد القاضي : أحمد عطية ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء لأستاذ عصام حبريش الكثيري.

وفي الاحتفالية التي افتتحت بآيات من الذكر الحكيم، قال راعي الحفل القاضي أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد، إن الاحتفالية هي إضافة نوعية لجمعية الدعوة الخيرية إلى سجلها الرائع.

وأكد القاضي أن التمسك بالقرآن الكريم قولا وعملا هو المخرج للأمة من أزماتها الحالية واللاحقة والمنعطف الخطير الذي يمر به بلادنا في الوقت الحالي .

ولفت وزير الأوقاف والإرشاد إلى فخر حضرموت بمواكبتها لمسيرة العلم والدعوة وتنوع مدارسها الدينية والفكرية والاجتماعية يعطي للمدينة رونق جميل وخاص يفتخر به الحضارم في كل مكان وأرض جنوب شرق أسيا خير دليل وشاهد على ذلك .

وأكد معالي وزير الأوقاف على الحاجة الماسة إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات لان المرحلة لاتتحمل الصراعات التي لا فائدة منها .

من جانبه ألقى رئيس الجمعية الأستاذ منير بامحيمود، كلمة رحب فيها بالضيوف والحاضرين ، كما هنأ خلالها المتخرجين وأولياء أمورهم .

وأوضح أن الاحتفال يأتي للعام السادس على التوالي لتتويج المخرجات السنوية التي تكتمل فيها منظومة التعليم من خلال مخرجات مراكز القلم لتعليم القراءة والكتابة ومراكز ترتيل ومركز رؤى للتدريب والتأهيل ومركز الإجازة بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم والتي تسهم بفاعلية في صناعة نهضة الوطن واضافة نوعية لمسيرة حفظة كتاب الله تعالى بفكر وسطي معتدل يحسن التعامل مع الجميع.

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وثمن بامحيمود جهود السلطة الحلية بمحافظة حضرموت والسلطة المحلية بمديرية تريم ومكتب وزارة الأوقاف والإرشاد ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل على جهودهم المبذولة في تذليل الكثير من الصعوبات أمام عمل الجمعية.

كلمة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ألقاها الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، ثمن خلالها جهود جمعية الدعوة في دورها في الجانب التعليمي والتوعوي, داعيا المنظمات ورجال البر والإحسان لدعم مشاريع الجمعية المتميزة .

إلى ذلك بين الشيخ أنور رمضان مسيعد في كلمة العلماء والدعاة، رفعة أهل العلم والعلماء وحملة كتاب الله وفضلهم وأجر الساعين والداعمين لطلبة العلم .

وتخلل العرس القرآني نموذج جلسة ختم الاجازة بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض نماذج من تلاوات الحفاظ والطلاب الدارسين بالمراكز التابعة للجمعية ، كما تخلل الحفل التكريمي قصيدة شعرية للحافظ شعيب باشعيب .

وفي ختام الحفل تم تكريم رعاة الحفل معالي وزير الأوقاف والإرشاد ومحافظ محافظة حضرموت ووكيل محافظ حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء وتكريم الرعاة المشاركون في الحفل ,

كما تم تكريم 125 خريج من الدفعة السادسة من خريجي المراكز التعليمية التابعة لجمعية الدعوة الخيرية .

وتميزت الدفعة السادسة ، بأكبر حافظ العم محمد صلاح بن عويضه يبلغ من العمر 50 عاما من مديرية السوم منطقة سناء ، وأصغر مجاز بالسند المتصل للنبى صلى الله عليه وسلم بشار صبري بامليص (12 عاماً).

حضر الاحتفالية المهندس هشام السعيدي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء والقاضي محمد بن طالب قاضي محكمة تريم الابتدائية واللواء يحيى أبوعوجاء قائد أركان المنطقة العسكرية الأولى ومدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي ومدير عام وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت مراد صبيح ومدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله رمضان باجهام ومدير عام مديرية السوم سليم باشامخة ومحمد عوض هادي الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بوادي وصحراء حضرموت وممثلي منظمات المجتمع المدني بحضرموت.

