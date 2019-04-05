شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفاجئ الجميع وتفضح الدولة التي أرسلت قوات للقتال في اليمن بشكل سري للغاية (معلومات تكشف لأول مرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نقلت صحيفة "واشنطن بيكون" عن تقارير استخباراتية امريكية سرية ومسؤولين أمريكيين مطلعين، أن إيران أرسلت قوات شبه عسكرية إضافية إلى اليمن لمساعدة المتمردين المؤيدين لطهران.

وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون للصحيفة، إن تدفق القوات الإيرانية تم تحديده في العديد من تقارير الاستخبارات السرية التي تم نشرها داخل الحكومة.

وتقول التقارير إن إيران أرسلت قوات من الحرس الثوري وفيلق القدس ومليشيات عراقية وعناصر من حزب الله إلى اليمن.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية، إن العرب السنة في الدول المجاورة يعارضون الحوثيين ويسعون إلى منع إيران من إنشاء موطئ قدم في شبه الجزيرة.

ووفقًا لعدد من المسؤولين، فإن الهدف النهائي للإيرانيين في اليمن هو السيطرة على باب المندب في البحر الأحمر.

وقال أحد المسؤولين للصحيفة الأمريكية "الهدف النهائي للإيرانيين هو المضيق (باب المندب) والهدف الآخر (..) بيت آل سعود".

Advertisements

ويعد باب المندب نقطة مرور استراتيجية يمكن أن تستخدمها إيران لمنع شحنات النفط وحركات السفن الحربية الأمريكية من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى المحيط الهندي والخليج الفارسي. ويمكن لإيران بالفعل أن تهدد المضايق الاستراتيجية الأخرى في المنطقة، وهي مضيق هرمز في الخليج الفارسي.

كما أن السيطرة على باب المندب ستمنح طهران سلطة إقليمية إضافية، للسيطرة على النفط وغيره من الممرات من وإلى المنطقة.

ورفض متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التعليق على القوات الإيرانية في اليمن. ولم يرد المتحدثون باسم وزارة الخارجية على رسائل البريد الإلكتروني.

ومع ذلك، قال المتخصصون في الشرق الأوسط، إن تدفق المقاتلين الإيرانيين وحزب الله هو مؤشر مقلق على وجود تهديد إيراني متزايد للمنطقة.

ويقول خبراء للصحيفة، إن إيران تتبع الاستراتيجية السوفييتية المتمثلة في استخدام الوكلاء لتعزيز المصالح الإقليمية. وبمجرد أن يستولي الوكيل الإيراني على الأرض، ستستخدم طهران كامل قوتها للتأكد من احتفاظها بها.

وبحسب الصحيفة، سيضع قوة القدس على الحدود السعودية ويحتمل أن يمنح إيران وجوداً بحرياً وجوياً بالقرب من باب المندب، ونقاط العبور من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي - طريق تجاري رئيس للبترول وكل التجارة، بالإضافة إلى التحركات البحرية الأمريكية عبر قناة السويس.

وتقول التقارير، إن قوة القدس تشرف على السياسة الإيرانية تجاه اليمن. كما أن الخطط العسكرية الحوثية وعملياتها "تخضع بالكامل لإشراف وسيطرة قوة فيلق القدس، الذي يقوده اللواء قاسم سليماني.

(معلومات تكشف لأول مرة)