شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...قوات الحرس الرئاسي تفاجى الجميع وتدخل الخط المواجهة مع الحوثيين وسقوط قيادات كبيرة من الحوثيين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية في اللواء السابع حرس رئاسي والذي يقوده العميد الركن محمد وهان، بأن أبطال اللواء تمكنوا من سحق ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية في منطقة "الطينة بلاد العاتي" حتى "بنى حسن"، وألحقوا بالميليشيا خسائر فادحة.

وأضافت المصادر بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية تركت من وراءها جثثا لمقاتليها بالعشرات ، اضافة إلى عشرات الاسرى، وكميات هائلة من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وأكدت المصادر أن من بين قتلى الحوثيين "مالك عباس ثواب" و"أبو الحسن" وشخصيات لم يتم التعرف عليها .. كما تم استعادة عدد من البوازيك والمعدلات عيار 12.7 ومختلف الهاونات 120 و 82 ملم وذخائرها ومدافع هوزر وقواعد إطلاق الصواريخ والأطقم

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