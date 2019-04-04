شكرا لقرائتكم خبر عن فجر السعيد تهاجم والد الفنانة بلقيس وتلوح بجنسية ابنته (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الموسيقار اليمني أحمد فتحي، والد المطربة بلقيس، وذلك بسبب حديثه عن المطرب السعودي عبادي الجوهر، وتصريحه بأنه ملك العود وليس الجوهر.

وقالت فجر السعيد، عبر برنامجها ”هنا الكويت“، إن ”أحمد فتحي، يقول إنه ملك العود، وليس عبادي الجوهر“، وأقول له: ”استريح، مالك دخل بعبادي الجوهر، أنت شاطر وتعزف زين“.

وواصلت السعيد هجومها ملوحة بجنسية ابنته المطربة بلقيس، قائلة: ”ما شاء الله بنتك تغني وصارت إماراتية، رغم أن والدها يمني، وإن شاء الله تصير مثلها“.

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وأضافت الإعلامية الكويتية، موجهة حديثها لأحمد فتحي: ”ركز أنت بس عشان لو نجمعك أنت وبنتك مع بعض ما تيجوا رنة عود من عود عبادي“.

ونصحته قائلة: ”قول أنا عازف زين، أنا بنتي تغني حلو، أنا بنتي حصلت على الجنسية الإماراتية، ولكن لا تقل أنك أحسن من عبادي، اتركه ولا تأتي بسيرته وسنصفق لك“.