شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار والسعودي يتوقفان عند هذا الحد .. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمني صباح اليوم الخميس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك والسوق الموازية، صباح اليوم الخميس، ارتفاعًا، لانخفاض سعر الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 515 ريالًا , أسعار البيع: الدولار الأمريكي 515 ريالًا Advertisements أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 137 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 140 ريالًا أسعار البيع: الريال السعودي بـ 135 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 138 ريالًا أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في السوق الموازية: يشهد سعر الريال اليمني مقابل العملات في السوق الموازية لتجارة العملات الدولية ارتفاعًا، لانخفاض سعر الدولار ،وذلك بتداول صباح اليوم الخميس.

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