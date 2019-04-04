شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يهتك عرض طفلة رضيعة.. والأهالي يطالبون بإعدامه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة تمنراست الجزائرية ، واقعة مأساوية أهتزت لها القلوب ، حيث أقدم شاب على اختطاف طفلة رضيعة لم يتعدى عمرها العام وونصف ، وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها .

وكان الشاب اختطف الطفلة من داخل منزلها أثناء نومها وفر هارباً وعندما شاهدته والدتها حاولت منعه ولكنها لم تستطع فصرخت حتى ألتف حولها الأهالي فيما هرب الشاب وهو يحمل الطفلة قبل قدومهم .

وتم العثور على الرضيعة في ساعاتٍ الفجر بأحد البيوت المهجورة بعد أن تم الاعتداء عليها جنسياً فيما تواصل الشرطة التحقيق.

وعلى خلفية الحادثة خرج العشرات من سكان المنطقة للإحتجاج، وطالبوا بإعدام الجاني.