شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماحدث بين فتاة عشرينية وشاب بأحد شوارع العاصمة صنعاء.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بطريقة لن تتخيلها .. نخوة شاب مع فتاة صنعانية توقعه في شباك عصابه لصوص

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