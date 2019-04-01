شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبادل القبلات.. نجوى كرم تكشف حقيقة زواجها من ماجد المهندس وسر ”علاقتهما الرائعة”.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة اللبنانية ، نجوى كرم حقيقة ما تم تداوله حول زواجها سراً من الفنان ماجد المهندس .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يجمع نجوى كرم بماجد المهندس وهما يتبادلان القبلات ، فيما قالت نجوى : “الدنيا وجوه وعتاب. أنا بتفاءل بإسمو بتفاءل بفنو… ونعم التعامل ونعم العلاقات الرائعة… يا حبيبي، شوفوا ها الإنسان الخلوق ، حياة قلبي ، ليردً عليها المهندس أنها ” من يومها عملاقة ” .

وأضافت “نجوى” : نحنا نتعملق بأخلاقنا، في كتار بيملكوا صوت حلو بس مش كتار بيقدروا يتآلفوا بالأخلاق وبالفن وبالقيم وبالرقي .واستطردت : أنا بكبر بخيي ، اتهمونا عملوا علينا إشاعة ما بتجوز علينا ، نحنا أحبا .

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