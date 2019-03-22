شكرا لقرائتكم خبر عن لدى فتح التابوت.. مفاجأة تصدم عائلة هندي توفي في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاشت عائلة شاب هندي توفي مؤخرا إثر نوبة قلبية في السعودية أكبر صدمة في حياتها، إذ وجدت في تابوت تسلمته من سلطات المملكة جثمان امرأة مجهولة.

وأفادت صحيفة Business Standard بأن أسرة الهندي المدعو رفيق (28 عاما)، الذي فارق الحياة أواخر الشهر الماضي، شعرت بصدمة ورعب إثر اكتشافها الخطأ.

وأكد مسؤول محلي في شرطة مدينة كوني التي تقيم فيها العائلة وقوع الحادث خطأ، مشيرا إلى أن المتوفية التي سُلّمت جثتها إلى ذوي الفقيد هي من سريلانكا، وستتم إعادة جثمان المرأة إلى السلطات السعودية .