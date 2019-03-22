شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة هندية انتظرت وصول جثة ابنها الذي توفى في السعودية.. وعند فتح التابوت لدفنه كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مل السلطات الهندية على إعادة جثة امرأة وصلت إلى الهند عن طريق الخطأ من السعودية، وفقاً لصحيفة “بزنس ستاندرد” الهندية. وتفصيلاً، كانت أسرة هندية تنتظر وصول جثمان ابنها رفيق “28 عاماً” الذي توفي في السعودية بنوبة قلبية الشهر الماضي، وعند فتحهم للنعش –تابوت- فوجئوا بجثة امرأة بدلاً من جثة ابنهم.

وقالت الأسرة: إنها نقلت النعش من المطار إلى منزلها بمدينة كوني على بعد 90 كم، وحين قامت بفتح النعش لإتمام مراسم الدفن اكتشفوا أنها الجثة الخطأ، وليست جثة ابنهم التي انتظروها، وتم على الفور إبلاغ السلطات الأمنية التي قامت بنقلها إلى المستشفى.

وأكد مسؤول في شرطة كوني أن الجثة يتوقع أنها تعود لامرأة سريلانكية، وأن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة، واتخذت كل الترتيبات اللازمة لإعادتها.

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