شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع في مأرب .. وأندلاع اشتباكات عنيفة .. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بمحافظة مأرب " إن مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة تدور بين قبائل آل شبوان وآل غريب وآل جابر منذ ساعات المساء الأولى اليوم الأربعاء ولا تزال حتى اللحظة.

وأوضحت المصادر في تصريح إن المواجهات اندلعت بين القبائل نتيجة خلافات حول أراضي وحدود بين قرى تلك القبائل .

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وأكدت المصادر " إن وساطة دخلت من قبائل الجدعان وآل راشد منيف وقبائل من جهم إلا إنها فشلت في وقف المواجهات بين الجانبين .

وأضافت المصادر " إن مشائخ القبائل والوساطة أبلغت أطراف المواجهات بسرعة إيقافها كونها تتركز في القرى الآهلة بالسكان والنازحين.

وفشلت قوات الجيش والأمن في محافظة مأرب حتى اللحظة من الانتشار الكامل في مديريات المحافظة وتأمينها.