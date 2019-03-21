شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..قطر تفاجئ السعودية والامارات وكل دول التحالف وتقدم للرئيس هادي والجنرال الاحمر طوق نجاة لم يكن يخطر ببالهم ولا فكرا فيه اي احد في اركان الشرعية ولا حتى التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت الخارجية القطرية جميع الأطراف المتنازعة في اليمن إلى احترام القانون الدولي الإنساني والسعي الجاد نحو تحقيق المصالحة الوطنية

جاءت هذه الدعوة على لسان حمد محمد السويدي، الباحث السياسي بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، في كلمة دولة قطر التي ألقاها أمس الأربعاء، والتي تدعو فيها جميع الأطراف المتنازعة في اليمن إلى الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين، والسعي الجاد نحو تحقيق المصالحة الوطنية والمضي قدما بالعملية السياسية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم (2116)، حسبما ذكر موقع الخارجية القطرية.

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وصرح السويدي بدعوته خلال النقاش العام بشأن الإحاطة الشفهية للمفوضية السامية لحقوق الانسان، حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، الذي جرى ضمن البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان بجنيف، ضمن الدورة الحالية الأربعين للمجلس.

وأعربت قطر عن بالغ قلقها حيال استمرار التجاوزات والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني الشقيق، والمعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها منذ سنوات طويلة، نتيجة وقوعه ضحية لصراعات وحروب لا جدوى منها سوى تدمير البلاد وتشريد العباد.

واوضحت الوكالة التي نشرت التصريحات القطرية ان الدعوة القطرية جاءت ف اعقاب الحديث عن رغبة السعودية والامارات الاطاحة بهادي ونائبه الاحمر

وكشفت ان قطر بهذه الدعوة تقدم طوق نجاة للرئيس هادي والجنرال الاحمروحتى للميايشيات الحوثية حيث ان السلام هو الوحيد الذي سيحقق للجميع اهدافهم المنشودة.