مسؤول أمني أمريكي: النظام الإيراني أخطر تهديد للبشرية وهذا هدفه باليمن

قال أول مستشار الأمن الوطني في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الجنرال جيمز جونز إن النظام الإيراني هو أخطر تهديد للبشرية وكشف عن الهدف من أفعاله في اليمن.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع بعنوان «حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران» في قاعة جون كينيدي الشهيرة في مجلس الشيوخ الأمريكي، عشية عيد النيروز.

وحسب المعارضة الإيرانية قال جونز حضر الاجتماع، كبار أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين وشخصيات سياسية بارزة ومسؤولون أمريكيون سابقون، وتمت خلاله مناقشة استمرار الانتفاضة، وآفاق التغيير في إيران، وضرورة دعم الحزبين للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يمثل بديل النظام الإيراني، ومشروع السيدة مريم رجوي من عشرة بنود.كما تمت إدانة حيل وأعمال نظام الملالي المتمثلة في المؤامرة الإرهابية والشيطنة ضد المقاومة الإيرانية.

وقال جونز في الكلمة التي اطلع الخليج 365 على نصها: يشرفني على مر السنين التحدث إلى أعضاء الجالية الإيرانية الأمريكية بأنني أحترم صداقتهم وأحترم أهدافهم وأؤيدها تمامًا.

وأضاف: اليوم، كما في عام 2010، عندما تركت عملي كمستشار للأمن القومي، يبدو لي أن النظام الإيراني هو أخطر تهديد للبشرية من أجل السلام والاستقرار.

وقال: جميعكم يعلمون جيدًا هذا الاسم الخبيث. إنه نظام ينتهك حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.

وأضاف: إنه نظام ينتهك التزاماته من خلال خلق احتكاكات دولية لجعل الشعب الإيراني في حياة أكثر شقاء وصعوبة ويحث على خرق القوانين قدر الإمكان في جميع أنحاء العالم.

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وقال "يظل نظام إيران العدو الرئيسي للديمقراطية والتحرر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يبرز مستقبل أفضل للملايين. نحن نرى طموحات النظام بشأن الهيمنة الإقليمية في سوريا واليمن.

وتابع: يأمل النظام في اليمن في إبقاء مجتمع الخليج في النزاعات الطائفية الشيعية والسنية وفي سوريا للحفاظ على حكومته التابعة كقاعدة دائمة للمشاكل الإقليمية والإرهاب الدولي.

وقال إن من بين أهم أهداف النظام الإيراني إنشاء جسر بري من طهران إلى بيروت عبر العراق وسوريا كمنصة لنشر الأيديولوجية من خلال القوة والترهيب، بما في ذلك الدعم العسكري والمالي لحزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى.

وأضاف: انظروا إلى زيارة روحاني للعراق في أوائل هذا الشهر في محاولة مستمرة للنظام الإيراني لتعزيز نفوذه في السياسة والحكومة العراقية. يتعين على الولايات المتحدة، بالتنسيق مع أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بحزم لمنع تحقيق هذه الطموحات.

لكنه قال: مع ذلك، لا ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا. التحدي الذي يواجهونه لن يعود إلى الماضي. نشرهم في ألبانيا وأماكن أخرى جلب عقبات جديدة.

وواصل: اسمحوا لي أن أكون واضحًا. يعرب المجتمع الدولي عن امتنانه العميق لألبانيا لفتح أذرعها لاستقرارهم، لكن النظام الإيراني زاد من وجوده في ألبانيا لإيذاء أولئك المعارضين الذين يرغبون في رؤية إيران حرة.

وذكر أنه قبل عام تقريبًا، أحبطت السلطات الألبانية مؤامرة لتفجير سيارة مفخخة خارج تجمع المعارضين الإيرانيين في رأس السنة الإيرانية بالقرب من تيرانا واعتقلت السلطات الألبانية اثنين من المشتبه بهما. في ديسمبر 2018، طردت ألبانيا سفير النظام الإيراني في البلاد وآخر يسمى «دبلوماسي» لتورطهما في الخطط الإرهابية في ألبانيا.