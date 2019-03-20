تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية غدًا الخميس

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم الخميس، الموافق 21 مارس 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحله 607. خط الرحله: القاهرة- سيئون. الاقلاع 02: 00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 06: 30 صباحا. رقم الرحله 500. خط الرحله: سيئون- جده. الاقلاع: 08: 00 صباحا. الوصول: 10: 15 صباحا. رقم الرحله 501. خط الرحله: جده- سيئون. الاقلاع: 11: 30 ظهرا. (توقيت جده). الوصول: 13: 45 ظهرا. رقم الرحله 606. خط الرحله: سيئون- القاهرة. الاقلاع: 14: 45 ظهرا. الوصول: 17: 30 مساء. رقم الرحله 601. خط الرحله: القاهرة- عدن- جده. القاهرة-عدن. Advertisements الاقلاع: 03: 00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 07: 30 صباحا. عدن - جده. الاقلاع: 09: 00 صباحا. الوصول: 11: 00ظهرا. رقم الرحله 600. خط الرحله: جده- عدن-القاهرة. جده- عدن. الاقلاع: 12: 30ظهرا. (توقيت جده). الوصول: 14: 30 ظهرا. عدن - القاهرة. الاقلاع: 15: 30 عصرا. الوصول: 18: 00مساء. رقم الرحله 640. خط الرحله: عدن- عمان. الاقلاع: 07: 30 صباحا. الوصول: 10: 00 صباحا. رقم الرحله 649. خط الرحله: عمان- عدن. الاقلاع: 11: 00 ظهرا. (توقيت عمان). الوصول: 15: 30 عصرا.

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