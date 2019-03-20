شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي ينقلب على ثورة 11 فبراير ويوجه طعنة قاتلة لثوارها بتعيين المتهم الأول بمجزرة جمعة الكرامة بمنصب كبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي طعنة غادرة لما تسمى تورة فبراير الفوضوية التي ادخلت البلاد في فوضى استمرت ثمان سنوات وما زالت

حيث اصدر الرئيس هادي قراراً بتعيين المتهم الاول بمجزرة جمعة الكرامة محافظاًللبنك المركزي اليمني صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ / حافظ فاخر معياد محافظاً للبنك المركزي اليمني.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



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