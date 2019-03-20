لرئيس هادي يستقبل سفيرة هولندا

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، ارما ماري فان ديورون.
وخلال اللقاء اشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات الثنائية المميزة التي تربط اليمن بمملكة هولندا والمبنية على التعاون المشترك.
وأشار فخامة الرئيس إلى أوضاع اليمن الراهنة جراء تداعيات الحرب الانقلابية الحوثية على شعبنا ومجتمعنا مما ضاعف من معاناة المواطن الذي يتطلع إلى الأمن والسلام والاستقرار، لافتا إلى تجاوب الحكومة الشرعية مع فرص السلام ومنها اتفاق استوكهولم ومقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفث في هذا الصدد.
وعبر فخامة الرئيس عن تطلعه لمزيد من المسانده والدعم من قبل هولندا ودوّل الاتحاد الاوروبي للشعب اليمني في ظل الظروف الراهنه.
من جانبها عبرت السفيره الهولندية عن سرورها بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار العلاقه المميزة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وأكدت على دعم بلادها لليمن حكومة وشعبا في ظل قيادتها الشرعيه ناقلة تحيات حكومة بلادها لفخامة الرئيس وتجديد موقف هولندا المساند والداعم للشعب اليمني في مختلف المواقف الظروف حتى تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.
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