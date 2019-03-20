البرنامج السعودي يناقش أهم احتياجات مأرب الصحية الضرورية

ناقش مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي، اليوم الأربعاء، مع مدير البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن محمد القحطاني أوجه التعاون المشتركة في مجال تحسين الأوضاع الصحية بالمحافظة.

وبحث اللقاء الذي حضره رئيس المكتب الفني بالمحافظة الدكتور على الجبل؛ أبرز الاحتياجات الصحية الضرورية والتحديات الكبيرة في ظل ما تشهده المحافظة من استمرار حركة النزوح إليها من المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.

وأشار الدكتور الشدادي إلى أهمية تعزيز التعاون بين المكتب والبرنامج، بما يسهم في دعم القطاع الصحي بالمحافظة. منوهًا إلى جوانب الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها القطاع الصحي.

من جانبه تحدث محمد القحطاني مدير البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن عن الأهداف من زيارته لمحافظة مأرب، والتي من ضمنها الاطلاع على أبرز الاحتياجات الضرورية في الجانب الصحي.