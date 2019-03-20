شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الرئيس هادي يتخذ هذا القرار المفاجئ والخطير ويحدد عقوبة من يتخلف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأضاف بأن من يرفض العوده من الموظفين سوف يتم إصدار قرار بالبديل عنه، وسوف يقوم بدعوة جميع البعثات الدبلوماسية للعوده الى ⁧‫اليمن وختم في تصريحات وفقا لمتابعة "صوت المغتربين": "⁩ترقبو قرار العودة الذي طال انتظاره ونحن بدورنا كمواطنين نقول مرحبا به و فعلا قرار طال انتظاره".

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