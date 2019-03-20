شكرا لقرائتكم خبر عن ايقاف بث قنوات تلفزيونية يمنية على قمر نايل سات ومصدر يوضح السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقف بث قنوات تلفزيونية فضائية تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية على القمر الاصطناعي نايل سات يوم الثلاثاء بالتزامن مع تعهد وزير اعلام حكومة الجماعة الغي معترف بها دوليا بصنعاء ضيف الله الشامي بتطوير العمل الاعلامي للجماعة والانتقال به الى مرحلة جديدة من التطور بعد زعمه بانتشال جماعته للعديد من الاذاعات وسعيها لايصال بث اذاعة صنعاء البرنامج العام الى كافة المحافظات الجنوبية وحدود الدول الافريقية. ورصد محرر مراقبون برس توقف بث قناة عدن من صنعاء والايمان وسبأ التعليمية واليمن اليوم التابعة لحزب المؤتمر بصنعاء والتي تبث ضمن باقة يمنية تابعة للحوثيين، وظهور شعار القنوات المتوقفة فقط على شاشتها دون معرفة الاسباب،غير ان مصدر اعلامي قال لمراقبون برس أن الايقاف متعلق بعدم دفع قيمة الاشتراك السنوي لدى شركة نايل السات وهناك مساع لاعادة البث باقرب فرصة بعد تسديد الرسوم السنوية الخاصة بالاستضافة

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